Haberler

Mardin'de motosikletin kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'de motosikletin kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Mardin Yolu Caddesi'nde bir motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Amine A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar

Belki de şampiyonluğun gittiği o an
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı