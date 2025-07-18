Mardin'de Miras Kavgasında Babayı Öldürmeye Teşebbüs

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, miras nedeniyle babasını patlayıcı düzeneğiyle öldürmek isteyen şahıs ile ona yardım eden 3 arkadaşı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Haziran 2024 yılında Polat E. ile ona yardım eden Abas A, Baran A. ve Berkant K. isimli sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianame, Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Polat E'nin, ağabeyi R.E'ye kendisine kötü davrandığı iddiasıyla nefret beslediği, Polat E'nin evlenirken düğünde takılan takıları babasına verdiği, fırın açmak için bu takıları geri alamadığı gerekçesiyle babasını öldürmeye karar verdiği ifade edildi. Sanığın, daha sonra birlikte fırın açtığı Abas A. ile ağabeyini öldürme düşüncesini paylaştığı iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Abas A.'nın da ağabeyi yerine babasını öldürmesi halinde miras alacağını söylemesi Polat E'nin babasını öldürme kararını kuvvetlendirmiştir. Sonrasında Polat E. ile mirastan pay vermek şartıyla anlaştığı Abas A. olaydan 2 ay önce cinayeti nasıl gerçekleştireceklerini planlamaya başladılar. Silah ile öldürmeleri halinde iz kalacağını düşündükleri için eylemi müştekinin kullandığı servis aracına bomba yerleştirerek gerçekleştirmeye karar verdiler. Bunun üzerine Abas A'nın akrabası olan sanık Berkant K. ile iletişime geçtiği, şüpheli Berkant'ın cinayette kullanmak için bomba yapabileceğini söylemesi üzerine 26 bin lira karşılığında anlaşarak, el yapımı patlayıcı düzeneğini kurdular. Sanıkların bombanın etkisini artırmak için yapmış oldukları düzeneğe çakmak gazı ve benzin ile olay yerinde ele geçirilen kurşun ve av tüfeği fişeklerini de bantladıkları, düzeneği hazır hale getirdikleri tespit edildi."

Sanıklar Polat E. ve Abas A'nın olaydan bir gün önce eylemi gerçekleştirmek için araç kiraladıkları, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen sanık Baran A'nın 100 lira karşılığında bombayı poşet içinde Mehmet E'nin kullandığı araca yerleştirdiği belirtildi.

İddianamede, "Mağdur Mehmet E. saat 23.05 sıralarında ikametinden çıkarak aracına bindi, aradan 2 dakika geçtikten sonra poşetle araçtan inerek ikametine gitti. Mehmet E, ikametten elindeki poşetle çıktı ve poşeti aracının karşısındaki metruk binaya bıraktı. Daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Şüphelilerin bulunduğu araç ise olay yerinden ayrılarak müştekiyi takip etti. Bu esnada şüphelilerin müştekinin bombanın bulunduğu poşeti fark edip metruk binaya bıraktığını bilmedikleri için eylemi gerçekleştirmek adına müştekinin geçeceği tüm duraklarda bekledikleri belirlendi. Tüm duraklarda yanlarında bulunan kumandaya basarak eylemi gerçekleştirmeye çalıştıkları ancak herhangi bir patlamanın yaşanmaması üzerine sanık Polat E, diğer sanıklar Baran A. ve Abas A'yı evlerine bırakarak kendi evine geçti. Saat 00.30 sıralarında Mehmet E. aracıyla tekrar eve geldi, park ettiği aracından indi. Polat E'nin babasının geldiğini fark etmesi üzerine kumandaya bastığı esnada ikametlerinin karşısında bulunan bombanın bırakıldığı metruk binada patlama meydana geldi" ifadeleri yer aldı.

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bombanın bulunduğu poşetin son anda fark edilerek metruk binaya bırakılmasıyla şüphelilerin üzerine atılı eylemi teşebbüs aşamasında kalmıştır. Şüpheliler Polat E, Abas A, Baran A. ve Berkant K'nin öldürmek amacıyla müştekinin aracına bomba bırakmaları 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturmuştur. Sanıkların bomba yapımında kullanmak için ağır patlayıcı maddeyi satın almak ve bulundurmak suretiyle 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçunu işledikleri anlaşılmıştır. Şüphelilerin yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur."

29 yıla kadar hapis cezası talebi

İddianamede, babası Mehmet E'yi öldürmek isteyen tutuklu sanık Polat E. ile kendisine yardım eden tutuklu sanıklar Abas A, Baran A. ve Berkant K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - MARDİN