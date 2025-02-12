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Mardin'de Minibüs ile Pikap Çarpıştı: 10 Yaralı

Mardin'de Minibüs ile Pikap Çarpıştı: 10 Yaralı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile pikap çarpıştı, kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile pikap çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Mazıdağı ilçesi Eti Bakır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan 47 ADN 692 plakalı minibüs karşıdan gelen 47 ABG 488 plakalı pikap ile çarpıştı, kazada 10 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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