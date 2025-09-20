Mardin'de Lastikçide Çukura Düşen Çocuk Güvenlik Kamerasında
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir oto lastikçide çalışan H.G., su şişesi taşırken dengesini kaybederek çukura düştü. Olayda yaralanmadan kurtulan çocuğun düşüşü güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesinde bir oto lastikçide çalışan H.G., su şişesi taşıdığı sırada dengesini kaybederek dükkan içindeki çukura düştü. Çukura düşen talihsiz çocuk, olayda yara almadan kurtuldu. Görülmez kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa