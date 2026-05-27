Mardin'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Dereyanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 HJN 287 plakalı otomobil ile 33 UF 245 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

