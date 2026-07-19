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Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

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Mardin'in Midyat-Nusaybin kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat-Nusaybin kara yolu Beyazsu mevkisi Sivrice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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