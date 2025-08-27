Mardin'de Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 1 Ağır 11 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de halk otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 ağır 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, halk otobüsündeki 10 kişi ile tır şoförü yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar M.Ş. (40). M.D. (50), C.A. (25), A.T. (65), H.M. (42), E.U.(48), İ.T.,(40), S.C. (28), Ş.A. (52) M.Ç.,(65) ve ismi öğrenilemeyen tır şoförü ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

