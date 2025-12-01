Mardin'de Genç Adam Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde 27 yaşındaki genç, aracının içinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Yalım Mahallesi Zınar yolu üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Mansur Barak adlı gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Barak'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MARDİN