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Kız kardeşleri feci kaza ayırdı! Biri 8 aylık hamile iki kız kardeş hayatını kaybetti

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Mardin'de meydana gelen feci trafik kazasında ağır yaralanan kardeşler Özlem Nerse Karadaş ve Rojbin Nerse hayatını kaybetti. Kardeşlerden Özlem'in 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'de bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kız kardeş can verdi. Hayatını kaybeden kardeşlerden birinin hamile olması ise yürek dağladı.

OTOMOBİL İLE TIR BİRBİRİNE GİRDİ

Dün sabah saatlerinde Mardin-Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Üçyolu mevkisinde Mehmet Karadaş idaresindeki otomobil ile tır çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüyle birlikte Rojbin Nerse, Özlem Nerse, Suphiye Nerse ve Çetin Nerse yaralanmıştı.

SIKIŞTIKLARI ARAÇTAN ÇIKARILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDEN KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ HAMİLE ÇIKTI

Kazada, iki kız kardeş Özlem Nerse ve Rojbin Nerse ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki kız kardeş, 24 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti. Kardeşlerden Özlem'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. İki kız kardeşin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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