Mardin'de Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Mardin'de Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan ya da ölen olmadı, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın Kızıltepe ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dairenin bir odasında hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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