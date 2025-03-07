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Mardin'de Altyapı Çalışması sırasında Toprak Kayması: Bir Tesisatçı Hayatını Kaybetti

Mardin'de Altyapı Çalışması sırasında Toprak Kayması: Bir Tesisatçı Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 26 yaşındaki tesisatçı Vedat O. hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan tesisatçı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mezopotamya Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu Vedat O. (26) toprak altında kaldı. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan Vedat O., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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