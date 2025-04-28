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Mardin'de Akaryakıt Tankeri Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de akaryakıt tankeri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde akaryakıt tankerinin yan yattığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz plakası öğrenilemeyen akaryakıt tankeri, Nusaybin ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Muhammed Miraç Sidar araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Tankerde bulunan Muhammed Yusuf İmrak ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Sidar'ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - 3.Sayfa
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