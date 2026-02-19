Mardin'de çocuğa işkence olayında 1 şahıs tutuklandı

Mardin'in Savur ilçesinde 17 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki çocuğun alıkonularak darbedildiği ve üzerine köpek salındığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Olay anına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan ekipler, şüpheli Y.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., tutuklandı.

Olay, dün Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki çocuk alıkonularak darbedildi ve köpek üzerine saldırtıldı. Bir şahsın güvercinlerini aldığını öne sürdüğü çocuktan güvercinlerin geri getirilmesini istediği, bu gerekçeyle çocuğa kimliği belirsiz bir kişi tarafından şiddet uygulandığı ileri sürüldü. Çocuğa işkence anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde karanlık bir yerde tutulan çocuğun darbedildiği ve üzerine köpek salınarak korkutulduğu görülüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı