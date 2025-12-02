Mardin'de 10. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde 10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olay, Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Caba (30), bir apartmanın 10'uncu katından dengesini kaybederek boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Sağlık ekipleri Caba'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Caba'nın cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.