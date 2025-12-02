Haberler

Mardin'de 10. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde 30 yaşındaki İrem Caba, bir apartmanın 10'uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olay, Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Caba (30), bir apartmanın 10'uncu katından dengesini kaybederek boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'de 10. Kattan Düşen kadın hayatını kaybetti

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Sağlık ekipleri Caba'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Caba'nın cansız bedeni Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
