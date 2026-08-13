Haberler

Manyas'ta İki Araç Çarpıştı: 1'i Çocuk 6 Yaralı

Manyas'ta İki Araç Çarpıştı: 1'i Çocuk 6 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Manyas ilçesinde iki aracın karşılıklı çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçlarda sıkışma olmadığını belirledi; yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilirken, bölge kontrol sonrası jandarmaya devredildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Manyas Kapaklı mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine Manyas Grup Amirliği'nden 1 kurtarma aracı, 1 hizmet aracı ve 4 personel olay yerine sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, kazanın iki aracın karşılıklı çarpışması sonucu meydana geldiği ve araçlarda herhangi bir sıkışmanın bulunmadığı belirlendi.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin olay yerindeki gerekli kontrollerini tamamlamasının ardından bölge jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolcunun kaskından zehirli yılan çıktı! Bir saat boyunca fark etmeden antrenman yaptı

Kaskından yılan çıktı! Bir saat boyunca fark etmeden antrenman yaptı
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu! Para trafiği inanılmaz
Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer

Osimhen ve Icardi'yi getiren isim olaya el attı! Bombayı patlatıyorlar
Yıldız golcü İstanbul'a 2 kasa domatesle geldi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a 2 kasa domates getirdi
Pelin Akil sahnede peş peşe düştü

Ünlü oyuncu sahnede peş peşe düştü, olan bacağına oldu