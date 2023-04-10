Manisa ve İzmir'de suç çetesine operasyon: 38 kişi gözaltına alındı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarından aranan 48 şüphelinin yakalanması için Manisa ve İzmir'de 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli olarak Manisa ve İzmir illerinde suç çetesine yönelik 53 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 5 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve özel belgede sahtecilik suçlarını işledikleri tespit edilen 48 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 10 Nisan günü saat 06.30'da 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 38 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MANİSA