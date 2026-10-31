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Manisa Turgutlu'da kavşakta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Manisa Turgutlu'da kavşakta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Manisa Turgutlu'da kavşakta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kavşakta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Saat 19.00'da meydana gelen kazada tırın altında kalan sürücünün öldüğü belirlendi, alkolsüz olduğu tespit edilen tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Millet Caddesi Mustafa Kemal Paşa Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinden Salihli istikametine doğru ilerleyen E.Y. (56) idaresindeki 20 ATE 857 çekici ve 20 AVE 520 dorse plakalı tır, kavşağa geldiği esnada aynı istikamette seyreden Tolga Başaran (35) yönetimindeki 45 ACU 399 plakalı motosiklet tırın sağından geçmek istedi. Bu sırada motosikletin sol yan kısımları, tırın sağ yan kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü tırın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kontrolde alkolsüz olduğu tespit edilen tır sürücüsü E.Y. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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