Manisa Soma'da maden göçüğünde ölen 2 madenciden biri Denizlili Halit Ersay oldu

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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 madencinin birisinin Denizlili Halit Ersay olduğu belirlendi.

Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 4'ü arama kurtarma ekipleri tarafından göçük altından çıkartıldı. İki yaralı işçi hastaneye sevk edilirken, Halit Ersay ve Kerim Ören'in ise hayatlarını kaybettiği belirlendi. Enkaz altındaki üç işçiye ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 37 yaşındaki Halit Ersay'ın ekmek parası için Denizli'nin Çameli ilçesinden Soma'ya çalışmaya gittiği ortaya çıktı. Ersay'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çameli'ye bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı