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Manisa Sarıgöl'de operasyonda 352 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Manisa Sarıgöl'de operasyonda 352 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 352 gram kubar esrar ile 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, 17 Eylül'de adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 352 gram kubar esrar ile 44 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Şeyhdavutlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki istihbaratı değerlendirdi. Harekete geçen ekipler, 16 Eylül'de şüpheli Y.T.'nin ikametine operasyon düzenledi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 352 gram kubar esrar ve 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.T., jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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