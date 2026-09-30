Haberler

Manisa Sarıgöl'de okul güvenliği toplantısı Kaymakam Dalak başkanlığında yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Sarıgöl'de okul güvenliği toplantısı Kaymakam Dalak başkanlığında yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Sarıgöl'de öğrencilerin ve okulların güvenliğine yönelik okul güvenliği toplantısı Kaymakam Halil Dalak başkanlığında yapıldı. Toplantıda eğitim kurumlarında alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi ve ilgili birimlerin gerekli çalışmaları başlatması kararlaştırıldı.

Sarıgöl'de öğrencilerin ve okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik toplantı düzenlendi. Kaymakam Halil Dalak başkanlığındaki toplantıda, eğitim kurumlarında alınacak güvenlik tedbirleri ele alınarak ilgili birimlerin gerekli çalışmaları başlatması kararlaştırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okulların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, okullarda öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim kurumlarında güvenlik konusunda yapılması gereken çalışmalar değerlendirilirken, katılımcıların görüş ve önerileri de dinlendi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, okulların ve öğrencilerin güvenliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ilgili birimlerin gerekli çalışmaları başlatması ve güvenlik tedbirlerinin titizlikle uygulanması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü

73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü
Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor

Altında bugün tüm hesaplar değişebilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Kaya'nın koltuğuna kim oturacak?

Koltuğuna yeni isim aranıyor

Tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar

Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar
Sırbistan'da ilk açık eşcinsel devlet başkanı göreve başladı

Avrupa'da tarihi devir teslim: Ülkenin ilki oldu

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu

Ortada kalan Icardi bombayı patlattı
İddia hayli vahim! İşte 'Kaçırıldı' denilen uçaktan kan donduran görüntüler

İddia vahim! İşte "Kaçırıldı" denilen uçaktan kan donduran görüntüler
Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler