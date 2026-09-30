Manisa Sarıgöl'de okul güvenliği toplantısı Kaymakam Dalak başkanlığında yapıldı

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Sarıgöl'de öğrencilerin ve okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik toplantı düzenlendi. Kaymakam Halil Dalak başkanlığındaki toplantıda, eğitim kurumlarında alınacak güvenlik tedbirleri ele alınarak ilgili birimlerin gerekli çalışmaları başlatması kararlaştırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okulların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, okullarda öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim kurumlarında güvenlik konusunda yapılması gereken çalışmalar değerlendirilirken, katılımcıların görüş ve önerileri de dinlendi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, okulların ve öğrencilerin güvenliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ilgili birimlerin gerekli çalışmaları başlatması ve güvenlik tedbirlerinin titizlikle uygulanması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı