Manisa'nın Kula İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Durumundan şüphelenilen S.K. isimli şahsın üzerinde yapılan uygulamada 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahsın ifadesinde uyuşturucu hapları G.T.'den aldığını söylemesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. G.T.'nin evinde yapılan aramada 117 adet sentetik hap, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 adet bonk düzeneği, satışa hazır halde paketlenmiş 3 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımı için hazırlanmış çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonun ardından G.T. ve aynı evde bulunan Y.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, Kula'da gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmayacağını vurguladı. - MANİSA