Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangına müdahale devam ediyor

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda çıkan yangın makilik alana da sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Yangın öğle saatlerinde Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Uşak il sınırındaki İsmailbey Mahallesi'nde çıktı. Zirai alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahaleye devam ediliyor. 44 söndürme ekibi, 6 hava aracı, 5 iş makinası, 1 teknik ekip, 4 ambulans, 5 güvenlik ekibinin yer aldığını yangın Kula ilçe sınırına yakın bölgelere de ilerledi. Yangının söndürülmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.