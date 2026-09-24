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Manisa Kula'da 3. kattan düşen 17 yaşındaki kız, kırıklarla hastaneye kaldırıldı

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Manisa Kula'da 3. kattan düşen 17 yaşındaki kız, kırıklarla hastaneye kaldırıldı
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Manisa Kula'da balkonda dengesini kaybeden 17 yaşındaki kız 3. kattan düşerek yaralandı. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan kız, Kula Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybeden 17 yaşındaki kız, 3. kattan düşerek yaralandı. Vücudunda çok sayıda kırık oluştuğu öğrenilen genç kız, Kula Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Y.K., evinin balkonunda bulunduğu sırada bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu 3. kattan zemine düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.K., ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk kontrollerinde vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Y.K., ileri tetkik ve tedavi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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