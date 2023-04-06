Manisa jandarmasından terör operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında düzenlenen iki ayrı terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yunusemre ilçesinde 31 Mart günü saat 23.00 sıralarında E.B. isimli şahsın ikametgahında yapılan operasyonda, 4 kilo 840 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünü temsil eden flama, 2 cep telefonu, 2 sim kart ele geçirildi. 4 Nisan günü saat 06.30 sıralarında aynı bölgede ikamet eden E.B. ve onunla akraba olan M.B., Y.B., E.B. ve Y.B. isimli şüphelilere ait 5 farklı ikametgaha yapılan ikinci operasyonda ise, 1 adet 9 mm kurusıkıdan çevrilme tabanca, 4 adet 9 mm fişek, 1 adet PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünü temsil eden rozet, 1 adet PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünü temsil eden anahtarlık, 1 adet PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünü temsil eden flama ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda E.B. ve M.B. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri açıklandı.

Olayla ilgili TEM Şube Müdürlüğünce tüm şüpheliler hakkında terör örgütü ile ilgili irtibat ve iltisak durumlarına yönelik araştırma ve incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi. - MANİSA