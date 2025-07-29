Manisa'da Zirai Alan Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'da Zirai Alan Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan zirai alan yangınına 8 hava aracı ve 26 söndürme aracıyla müdahale ediliyor. Yangınla ilgili ekip sayısı artırıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde ziraat alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, ekip sayısının artırıldığı açıklandı.

Manisa'nın Gördes ilçesi Salur ve Malaz mahalleleri arasında başlayan zirai alan yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Manisa Valiliği yangınla ilgili yaptığı açıklamada ekip sayısının artırıldığını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada, "Gördes İlçemiz Salur Mahallesinde bugün saat 14.40'da meydana gelen zirai alan yangınına, 8 hava aracı, 26 söndürme aracı ve 5 iş makinesi ile müdahale devam etmektedir. Yangına ilişkin gelişmeler Valiliğimiz Kriz Merkezi tarafından sağlanan koordinasyon ile ihtiyaç duyulan ekip ve araçların hızlıca bölgeye sevki sağlanmaktadır." denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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