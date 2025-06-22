Manisa'da Yangın 16 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Yangın 16 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırkağaç ilçesinde dün öğleden sonra başlayan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen ekip sayısı yangının devam etmesiyle artırıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün öğleden sonra başlayan yangın bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın Manisa'nın Kırkağaç ilçesin Gelenbe Mahallesi'nde dün 18.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Yangının devam etmesi sonrasında bölgedeki ekip sayısı arttırılarak 5 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal, 4 dozer ile müdahale edildi.

Bu sabah saatlerine kadar süren çalışmaların ardından yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yaşam savaşını kaybeden Candan'ın son sözleri ortaya çıktı
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak

Kavurucu sıcaklar geliyor! Termometreler zirve yapacak
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.