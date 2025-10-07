Haberler

Manisa'da Yağışlı Hava Kazaya Neden Oldu: Şans Eşliğinde Yaralanan Yok

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan S.O.D. idaresindeki 35 GD 4335 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabilen araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Otomobil sürücüsü S.O.D. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin yanı başında kanlı çatışma! Bilanço her dakika ağırlaşıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Görüntü Diyarbakır'dan! Duruşma salonunda ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.