Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e 'istifa' yanıtı: Görevimizin başındayız

Özel'in "istifa" iddiası ortalığı karıştırdı! Şimşek'ten açıklama var
Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum

"Pamuk şeker" polemiğinde devreye girdi! Yavaş'ın yerine özür diledi
İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
'Oğlum' dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

İmamoğlu için sessizliğini koruyordu! İftar yemeğinde ortaya çıktı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadın Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadın Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda, bir kadının evinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli kadın, adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın evinde yaptıkları aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli kadın sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince G.Y. (40) isimli kadının evinde yapılan aramada, 2 bin 700 adet sentetik ecza hapı, 5.95 gram metamfetamin, 2,39 gram bonzai, 2,68 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title