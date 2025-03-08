Manisa'da Uyuşturucu Ticareti nedeniyle 1 Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 1 kişi tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında Menderes Mahallesinde bir şüpheli şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında 287 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli A.D. (22) polisteki ifadesinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - MANİSA