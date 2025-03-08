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Manisa'da Uyuşturucu Ticareti nedeniyle 1 Kişi Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti nedeniyle 1 Kişi Tutuklandı
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Alaşehir'de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 287 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi ve 22 yaşındaki A.D. tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 1 kişi tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında Menderes Mahallesinde bir şüpheli şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında 287 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli A.D. (22) polisteki ifadesinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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