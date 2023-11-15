Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 542 Gram Esrar Ele Geçirildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 542 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Ö.G'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 542 gram esrar ile 5 gram kenevir tohumu bulundu.

Ö.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.