Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı
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Manisa'nın Soma ve Turgutlu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik ecza, tabanca ve uyuşturucu ticaretine dair nakit para ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Soma ve Turgutlu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Turgutlu ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda İ.A. (41), B.V. (23), A.Y. (21), F.D. (17), Z.G. (24), B.B.K. (19), A.K. (25), R.A. (17), C.Ö. (22) olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 29 bin 94 adet sentetik ecza, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 7 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 70 bin TL nakit para ele geçirildi. TCK 188 (Uyuşturucu Madde Ticareti) kapsamında tamamlanan tahkikatların ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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