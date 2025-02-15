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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı
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Alaşehir'de jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi gözaltına alırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen devriye görevi sırasında şüphelenilen araç durdurularak arama yapıldı. Araçta bulunan A.O. (31), B.T. (34) ve M.S. (28) isimli şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, operasyonun devamında S.U. (40) ve S.E. (37) isimli şahısların evlerinde de arama yaptı. Operasyonda 18 gram kimyasal uyuşturucu, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait fişekler, 1 adet kasatura, 1 adet döner bıçağı, 2 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 500 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürülürken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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