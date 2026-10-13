Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 57 bin hap ele geçirildi

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Manisa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 57 bin sentetik ecza hapı ile 107 bin 700 TL nakit para ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 57 bin adet sentetik ecza hapı, kokain, esrar ve 107 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Adli makamlarca verilen kararlar doğrultusunda 12 Ekim 2026 tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda C.P. (23), C.A. (44) ve A.T. (39) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde naklinde kullandığı araçta yapılan aramada 57 bin adet sentetik ecza hapı, 0,74 gram kokain, 0,18 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 107 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen işlemler kapsamında C.P. ve C.A., Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında tutuklanırken, A.T. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Manisa'da uyuşturucu madde suçları başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı