Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 18 yaşındaki D.D. tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen sentetik ecza hapları ve esrar maddesi dikkat çekti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince Menderes Mahallesi'nde D.D. (18) isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada 11 şerit halinde 154 adet sentetik ecza hap, 8 şerit halinde 112 adet sentetik ecza hap ile 36,91 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
