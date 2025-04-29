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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gram Esrar ve 56 Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gram Esrar ve 56 Hap Ele Geçirildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli C.T.'nin üstünde 7 gram esrar ve 56 uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine arama yapılan şüpheliden 7 gram esrar ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli'nin Çayköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri C.T.'yi (34) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 56 adet uyuşturucu hap ve paketlenmiş 7 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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