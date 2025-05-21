Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 352 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 352 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evinde 5 bin 352 adet sentetik ecza ve 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 352 adet sentetik ecza ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan şüpheli E.K.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. E.K.'nin evinde yapılan aramalarda 5 bin 352 adet sentetik ecza hap ile 10 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon dahilinde gözaltına alınan E.K., adliyeye sevk edilmek üzere karakola götürüldü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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