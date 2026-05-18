Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara şafak operasyonu

Manisa'nın Akhisar ve Salihli ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonunda 42 bin 320 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akhisar ve Salihli'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 42 bin 320 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında H.B. (54), O.B. (30) ve K.C.A. (29) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

Operasyonda toplam 42 bin 320 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden O.B. (30) ile K.C.A. (29), "Uyuşturucu Ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
