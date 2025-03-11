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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 200 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 200 Ecstasy Hap Ele Geçirildi
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Salihli'de polis, yapılan üst aramada 200 ecstasy hap bulunan şüpheliyi tutukladı. Emniyet, uyuşturucu ticaretine karşı mücadeleye devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine arama yapılan şüpheliden 200 extacy hap çıktı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Doğuş B.'nin (26) yapılan üst aramasında 200 extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Doğuş B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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