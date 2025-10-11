Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Sobran Mahallesi'nde aldıkları istihbarat üzerine M.Ç. (21), G.S. (24) ve T.A. (27) isimli 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 13,7 gram metamfetamin, 4,2 gram kubar esrar, 28 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tabanca ile şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.A. serbest bırakılırken, M.Ç. ve G.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - MANİSA