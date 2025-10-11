Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve bir tabanca ele geçirdi.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Sobran Mahallesi'nde aldıkları istihbarat üzerine M.Ç. (21), G.S. (24) ve T.A. (27) isimli 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 13,7 gram metamfetamin, 4,2 gram kubar esrar, 28 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet tabanca ile şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.A. serbest bırakılırken, M.Ç. ve G.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti, herkes yapmak istiyor

Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu
Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti, herkes yapmak istiyor

Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.