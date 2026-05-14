Turgutlu'da 13 bin 800 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 bin 800 içimlik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 Mayıs'ta Ö.D. (35) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda; 13 bin 800 içimlik sentetik kannabinoid, 2 uyuşturucu aparatı, 1 makas, 1 cep telefonu, 5 bin 510 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - MANİSA

