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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Salihli'de düzenlenen operasyonda, 14,55 gram metamfetamin ve 16 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda metamfetamin ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda C.K.'nin (45) yapılan üst aramasında 14,55 gram metamfetamin ve 16 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 750 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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