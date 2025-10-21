Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.622 Hap Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Salihli'de düzenlenen operasyonda motosikletli bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada bin 622 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli-Adala Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen B.U. (18/E) isimli şahsı takibe aldı. Ekipler, 21 Ekim günü şüphelinin kullandığı motosikleti durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada 1.622 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli B.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

B.U., Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda 22 Ekim günü Salihli Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmek üzere gözaltında tutulurken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA