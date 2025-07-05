Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 384 Şüpheli Yakalandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 384 Şüpheli Yakalandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Haziran ayında yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 384 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerin 61'i tutuklandı, birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Haziran ayı boyunca yürütülen çalışmalarda 384 şüpheli yakalanırken, bunlardan 61'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik kapsamlı operasyonlarına devam ediyor. Haziran ayında Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliklerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 384 şüpheli yakalanırken, bunlardan 61'i tutuklandı. Aynı dönemde 97 aranan şahıs da yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Haziran ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda; 17 bin 388 adet sentetik ecza (hap), bin 677 adet ecstasy hap, 264 gram esrar, 243 gram skunk, 140 gram kokain, 165 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 400 gram metamfetamin, 102 kök hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 113 adet fişek, 5 adet hassas terazi, 28 bin 670 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan, nakleden ve bu suçlardan haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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