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Manisa'da Tren Kazası: Genç Adam Ağır Yaralandı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir yolcu treni, hemzemin geçidin olmadığı bölgede yürüyen 33 yaşındaki Muhammed Polat'a çarptı. Genç adamın sağ bacağı ampüte edildi, hayati tehlikesi devam ediyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden geçen tren yolunda yürüyen genç adam tren çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağ bacağı ampüte olan genç adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında Manisa Garı'na doğru hareket etmekte olan yolcu treni, hemzemin geçidin olmadığı bölgede 33 yaşındaki Muhammed Polat isimli genç adama çarptı. Trenin altında kalarak ağır yaralanan Polat, ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed Polat'ın sağ bacağının ampüte olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın olduğu yerde hemzemin geçidin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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