Manisa'da Traktör Kazası: 85 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Manisa'da Traktör Kazası: 85 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Manisa'nın Selendi ilçesinde, traktörün çarpması sonucu 85 yaşındaki Fadime Tuna hastanede hayatını kaybetti. Kaza, düğün törenine giden Tuna'nın yolda yürümesi sırasında meydana geldi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde traktörün çarptığı yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Selendi ilçesi Karabeyler Mahallesi Kafalar Sokak'ta meydana geldi. 45 ASV 620 plakalı traktörüyle tarlasına çift sürmeye giden B.G. yönetimindeki traktör, aynı sokakta düğün törenine katılmak için yürüyen akrabası Fadime Tuna'ya (85) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün altında kalan yaşlı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Selendi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fadime Tuna doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500

