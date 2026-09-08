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Manisa’da traktör devrildi: 3 yaralı

Manisa’da traktör devrildi: 3 yaralı
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Manisa’nın Salihli ilçesinde tarladan sergiye üzüm taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarladan sergiye üzüm taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Traktörde bulunan koruma demiri, devrilme sırasında olabilecek bir faciayı önledi.

Kaza, Salihli'ye bağlı Çapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarladan sergiye üzüm taşıyan M.D. (22) yönetimindeki 45 AHZ 115 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada traktör sürücüsü M.D. ile yanındaki H.T. ve S.T. yaralandı. Kazada traktördeki koruma demirinin (rops demiri) bariyer oluşturması, daha büyük bir facianın yaşanmasını önledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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