Manisa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Gördes-Salihli Karayolu üzerindeki Korubaşı Mahallesi mevkiinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Bek (42) idaresindeki 45 AVG 781 plakalı kamyon ile Nail Hasan Çakır (33) yönetimindeki 45 ADP 130 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Yolun ıslak olması nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen kazada, araçlarda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA