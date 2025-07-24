Manisa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alay Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soma istikametinden Kırkağaç ilçe merkezine gitmekte olan M.K. (66) idaresindeki 45 AAL 963 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.A.K. (39) yönetimindeki 33 AHB 691 plakalı araç ile kavşakta çarpıştı. Kazada 45 AAL 963 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan N.K. ve O.K. yaralandı. Yaralılar 112 acil ambulansı ile Soma Devlet Hastanesine kaldırılırlarken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan güreşinin efsanesi, 71 yaşında hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 'Şifacı' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor

Hala bu şarlatanlara inanıp parasını kaptıranlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.