Manisa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alay Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soma istikametinden Kırkağaç ilçe merkezine gitmekte olan M.K. (66) idaresindeki 45 AAL 963 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.A.K. (39) yönetimindeki 33 AHB 691 plakalı araç ile kavşakta çarpıştı. Kazada 45 AAL 963 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan N.K. ve O.K. yaralandı. Yaralılar 112 acil ambulansı ile Soma Devlet Hastanesine kaldırılırlarken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - MANİSA