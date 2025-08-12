Manisa'da Toprak Kayması Nedeniyle Yol Kapandı, Trafik Yeniden Açıldı

Manisa'nın Gördes ilçesi ile Demirci'yi bağlayan yolda gece sıralarında yaşanan toprak kayması nedeniyle ulaşım iki yönlü trafiğe kapatılırken yolun temizlenmesiyle kısa sürede trafik akışı yeniden sağlandı.

Manisa'nın Gördes İlçesi Demirci yol güzergahında dün gece saat 20.56 sıralarında Gördes-Demirci yolu üzerinde toprak kayması meydana geldi. Yoldan geçenlerin ihbarı ile ilçe jandarma ekipleri ve ilgili ekipler tarafından işbirliği ile yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından toprak parçaları yoldan temizlenerek trafik yeniden açıldı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MANİSA