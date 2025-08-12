Manisa'da Toprak Kayması Nedeniyle Yol Kapandı, Trafik Yeniden Açıldı

Manisa'da Toprak Kayması Nedeniyle Yol Kapandı, Trafik Yeniden Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesi ile Demirci'yi bağlayan yolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşım iki yönlü kapatıldı, ekiplerin hızlı müdahalesiyle trafik kısa sürede yeniden sağlandı.

Manisa'nın Gördes ilçesi ile Demirci'yi bağlayan yolda gece sıralarında yaşanan toprak kayması nedeniyle ulaşım iki yönlü trafiğe kapatılırken yolun temizlenmesiyle kısa sürede trafik akışı yeniden sağlandı.

Manisa'nın Gördes İlçesi Demirci yol güzergahında dün gece saat 20.56 sıralarında Gördes-Demirci yolu üzerinde toprak kayması meydana geldi. Yoldan geçenlerin ihbarı ile ilçe jandarma ekipleri ve ilgili ekipler tarafından işbirliği ile yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından toprak parçaları yoldan temizlenerek trafik yeniden açıldı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.