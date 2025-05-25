Manisa'da Tır Kazası: Sürücü Kurtuldu, Yol Aksadı

Manisa'da Tır Kazası: Sürücü Kurtuldu, Yol Aksadı
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Manisa'nın Kula ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır bariyerlere çarpıp yan yola devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yağmurda kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra yan yola devrildi. Kazada sürücü yara almazken, araçta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 16.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında yaşandı. İzmir'den Uşak istikametine seyir eden Halil Ç. yönetimindeki 63 M 6981 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan tır, çarpmanın etkisiyle yan yola devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine gelen polis ve trafik ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, yolun açılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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